ДБР затримало екснардепа та інших власників і топменеджерів концерну, який працював на російський ВПК після вторгнення РФ

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп - член Партії Регіонів. А діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.

Зазначається, що наразі слідчі та правоохоронці проводять понад 30 обшуків.

"Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі "Пшонка стайл" знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей", - йдеться у повідомлені.

Також у деяких підозрюваних були знайдені паспорти Росії та договори з Російською Федерацією.

"До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Росії", - зазначили в ДБР.

З 2014 року промислово-інноваційна група компаній постачала високоефективні компоненти, вузли та деталі для пневматичного обладнання державним російським компаніям. Ця поставлена продукція використовувалася у військовій сфері, зокрема, у військово-промисловому комплексі Росії, включаючи Донецький та Запорізький напрямки.

Відомо, що концерн займав друге місце у списку постачальників товарів для російських компаній, експортуючи 95% своєї виробленої продукції з України. З 24 лютого 2022 року, загальна вартість поставлених комплектуючих до РФ становила не менше 160 млн грн.

Після повномасштабного вторгнення власники концерну продовжили співпрацю з агресором, організувавши поставки через контрольовані іноземні та російські фірми-посередники. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику, прикидаючи їх для потреб третьої сторони.