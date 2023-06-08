ДБР затримало екснардепа та інших власників і топменеджерів концерну, який працював на російський ВПК після вторгнення РФ
Працівники ДБР затримали власників та топменеджмент концерну, який забезпечував продукцією російський військово-промисловий комплекс навіть після вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, організував злочинну схему екснардеп - член Партії Регіонів. А діяльність самого концерну було заблоковано у листопаді 2022 року.
Зазначається, що наразі слідчі та правоохоронці проводять понад 30 обшуків.
"Зокрема, у колишнього нардепа серед розкошів у стилі "Пшонка стайл" знайдено книги, які звеличують Росію та пропагують її імперські наративи, російські відзнаки та навіть комсомольський значок, який турботливо зберігався серед цінних речей", - йдеться у повідомлені.
Також у деяких підозрюваних були знайдені паспорти Росії та договори з Російською Федерацією.
"До складу злочинної організації увійшло щонайменше 14 осіб, з-поміж близьких родичів екснардепа, менеджменту промислово-інноваційної групи компаній та громадян Росії", - зазначили в ДБР.
З 2014 року промислово-інноваційна група компаній постачала високоефективні компоненти, вузли та деталі для пневматичного обладнання державним російським компаніям. Ця поставлена продукція використовувалася у військовій сфері, зокрема, у військово-промисловому комплексі Росії, включаючи Донецький та Запорізький напрямки.
Відомо, що концерн займав друге місце у списку постачальників товарів для російських компаній, експортуючи 95% своєї виробленої продукції з України. З 24 лютого 2022 року, загальна вартість поставлених комплектуючих до РФ становила не менше 160 млн грн.
Після повномасштабного вторгнення власники концерну продовжили співпрацю з агресором, організувавши поставки через контрольовані іноземні та російські фірми-посередники. Саме ці компанії відправляли "замовлення" українському виробнику, прикидаючи їх для потреб третьої сторони.
- Нагадаємо, що ДБР повідомило про підозру керівнику головного управління Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Хмельницької області через "оборудки" із землею.
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