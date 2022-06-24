ДБР завершило розслідування справи про захоплення влади Януковичем

Про це повідомила пресслужба бюро у Telegram.

У ДБР наголошують, що пособником Януковича у захопленні влади був ексзаступник міністра юстиції.

Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року експрезидент захопив державну владу шляхом повернення в неконституційний спосіб дії Конституції України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення обсяг його повноважень.



Адвокатам надали доступ до матеріалів слідства. Після ознайомлення, обвинувальний акт буде направлено до суду.

3 червня Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення заочного розслідування щодо колишнього президента Віктора Януковича у цій справі.