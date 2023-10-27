Дебютний асист Малиновського приніс "Дженоа" перемогу над "Салернітаною"
У 10-му турі чемпіонату Італії з футболу "Дженоа" обіграла "Салернітану"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Дженоа" - "Салернітана" завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0. На 35-й хвилині Альберт Гудмундссон вивів генуезців вперед. Відзначимо, що асистував на ісландця українець Руслан Малиновський.
Для Малиновського сьогоднішня результативна передача - дебютна за "Дженоа". Українець перейшов у генуезьку команду минулого трансферного вікна. На його рахунку 7 матчів.
У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" займає 13 позицію і має відрив від зони вильоту у вигляд 5 очок.
"Салернітана" - дев'ятнадцята.
Серія А
10-й тур
27 жовтня
"Дженоа" - "Салернітана" 1:0
Гол: Гудмундссон, 35
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