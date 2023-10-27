Дебютний асист Малиновського приніс "Дженоа" перемогу над "Салернітаною"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Дженоа" - "Салернітана" завершився мінімальною перемогою господарів - 1:0. На 35-й хвилині Альберт Гудмундссон вивів генуезців вперед. Відзначимо, що асистував на ісландця українець Руслан Малиновський.

Для Малиновського сьогоднішня результативна передача - дебютна за "Дженоа". Українець перейшов у генуезьку команду минулого трансферного вікна. На його рахунку 7 матчів.

У турнірній таблиці Серії А "Дженоа" займає 13 позицію і має відрив від зони вильоту у вигляд 5 очок.

"Салернітана" - дев'ятнадцята.

Серія А

10-й тур

27 жовтня

"Дженоа" - "Салернітана" 1:0

Гол: Гудмундссон, 35