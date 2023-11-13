Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"
Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський зазначив, що Сили оборони України знищили російську мобільну систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ"
РБ-636АМ2 «Свет-КУ»Фото: wikipedia.orgПро це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Сили оборони України знищили російську мобільну систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Ворог вирішив таку рідкісну машину підкотити до лінії зіткнення на Херсонщині, тому що вважає, що ЗСУ мають радикальну перевагу в безпілотниках", - припустив Киричевський.
За словами військового експерта, ми ще не раз побачимо знищення рідкісних російських систем РЕБ на лівому березі Дніпра.
"Мінімум 2 станції РЕБ й 10 одиниць бронетехніки було знищено на лівому березі Дніпра. Це свідчить про те, що росіяни роблять ставку на засоби РЕБ, а також про те, що в них не так гарно озброєні війська на окупованій Херсонщині, як на інших ділянках фронту", - зауважив Киричевський.
- За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень. На Херсонському напрямку наші захисники здійснюють контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
- Інституту вивчення війни (ISW) пише, що Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області.
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