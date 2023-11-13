Defence Express: ворог втратив рідкісну систему РЕБ "Свет-КУ"

РБ-636АМ2 «Свет-КУ»Фото: wikipedia.orgПро це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Сили оборони України знищили російську мобільну систему радіоелектронної боротьби РБ-636 "Свет-КУ". Ворог вирішив таку рідкісну машину підкотити до лінії зіткнення на Херсонщині, тому що вважає, що ЗСУ мають радикальну перевагу в безпілотниках", - припустив Киричевський.

За словами військового експерта, ми ще не раз побачимо знищення рідкісних російських систем РЕБ на лівому березі Дніпра.

"Мінімум 2 станції РЕБ й 10 одиниць бронетехніки було знищено на лівому березі Дніпра. Це свідчить про те, що росіяни роблять ставку на засоби РЕБ, а також про те, що в них не так гарно озброєні війська на окупованій Херсонщині, як на інших ділянках фронту", - зауважив Киричевський.

За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень. На Херсонському напрямку наші захисники здійснюють контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Інституту вивчення війни (ISW) пише, що Сили оборони України мали певний успіх у просуванні в наземній операції на лівобережжі Херсонської області.















