Дефіцит майже 1,8 млрд рублів. Бюджет РФ у січні виконано лише на 60%
У січні дефіцит російського бюджету становив 1,77 трильйона рублів — це у 14 разів більше, ніж рік тому, а витрати збільшились майже на 60%
Про це пише Інтерфакс із посиланням на попередні дані Мінфіну РФ.
Федеральний бюджет РФ у січні 2023 року був виконаний з дефіцитом 1,776 трильйона рублів, що у 14 разів перевищило його обсяг у січні минулого року та становило 60% від планів на поточний рік.
Доходи бюджету у січні знизилися порівняно з минулим роком на 35%, склавши 1,356 трильйона рублів. Нафтогазові доходи впали на 46%, що, за даними Мінфіну, пов'язано насамперед із зниженням цін на нафту Urals та скороченням експорту газу. Нафтогазові доходи скоротилися на 28%, в основному внаслідок зменшення надходжень від ПДВ та податку на прибуток.
Витрати бюджету у січні склали 3,117 трильйона рублів, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 59%.
- Нагадаємо, 5 лютого набула чинності заборона на імпорт до Євросоюзу нафтопродуктів із РФ. Це стосується зокрема бензину, дизеля, гасу, нафти й мазуту
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 42.42Продаж 43.38
- Актуальне
- Важливе