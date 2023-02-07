Дефіцит майже 1,8 млрд рублів. Бюджет РФ у січні виконано лише на 60%

Про це пише Інтерфакс із посиланням на попередні дані Мінфіну РФ.

Федеральний бюджет РФ у січні 2023 року був виконаний з дефіцитом 1,776 трильйона рублів, що у 14 разів перевищило його обсяг у січні минулого року та становило 60% від планів на поточний рік.

Доходи бюджету у січні знизилися порівняно з минулим роком на 35%, склавши 1,356 трильйона рублів. Нафтогазові доходи впали на 46%, що, за даними Мінфіну, пов'язано насамперед із зниженням цін на нафту Urals та скороченням експорту газу. Нафтогазові доходи скоротилися на 28%, в основному внаслідок зменшення надходжень від ПДВ та податку на прибуток.

Витрати бюджету у січні склали 3,117 трильйона рублів, збільшившись у порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 59%.