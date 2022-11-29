Дефіцит потужності в Україні наразі складає 30%, - Укренерго
Станом на 11:00 29 листопада, Україна забезпечує 70% споживання електроенергії, дефіцит потужності складає 30%
Про це повідомляє "Укренерго".
Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов.
Також "Укренерго" нагадує, що компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та застосовують обленерго, при цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.
"Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - йдеться у повідомленні.
- Вранці 29 листопада у Києві, а також на Київщині й Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних вимкнень не діють.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.68
Купівля 39.68Продаж 40.39
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.32
- Актуальне
- Важливе