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Дефіцит потужності в Україні наразі складає 30%, - Укренерго

29 листопада, 2022 вiвторок
11:42
Суспільство електроенергія

Станом на 11:00 29 листопада, Україна забезпечує 70% споживання електроенергії, дефіцит потужності складає 30%

Про це повідомляє "Укренерго".

Зазначається, що зростання дефіциту потужності викликане аварійним відключенням блоків на декількох електростанціях, які відбулися у понеділок зранку, а також подальшим зростанням споживанням через погіршення погодних умов. 

Також "Укренерго" нагадує, що компанія доводить до операторів систем розподілу (обленерго) ліміти споживання по кожній області, перевищувати які не можна. Графіки відключень складають та застосовують обленерго, при цьому обмеження мають застосовуватися рівномірно між споживачами.

"Нагадуємо, що ощадливе використання електроенергії дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, які ускладнюються з кожною наступною ракетною атакою", - йдеться у повідомленні.

  • Вранці 29 листопада у Києві, а також на Київщині й Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних вимкнень не діють.

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