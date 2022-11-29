Про це передають у ДТЕК "Київські електромережі", "Київські регіональні мережі" й "Дніпровські електромережі".

"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.

Аналогічні повідомлення поширені й по Київській і Дніпропетровській областях.

У відомстві додають, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.

22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.

Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.

​​Станом на ранок 28 листопада в Україні дефіцит потужності складав 27%. 40% території Київської області ще з 23 листопада залишалися без електропостачання.

Так, генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що споживачам не варто квапитися вмикати всі прилади вдома відразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі.

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