У Києві й області та на Дніпропетровщині діють екстрені відключення світла
Вранці 29 листопада у Києві, а також на Київщині й Дніпропетровщині відбуваються екстрені відключення електроенергії, графіки стабілізаційних вимкнень не діють
Про це передають у ДТЕК "Київські електромережі", "Київські регіональні мережі" й "Дніпровські електромережі".
"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.
Аналогічні повідомлення поширені й по Київській і Дніпропетровській областях.
У відомстві додають, що енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
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