Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в телемарафоні "Єдині новини" в понеділок, 28 листопада.

"Перша порада: не вмикайте все одразу в першу хвилину, тому що згорять усі запобіжники", - сказав Коваленко.

За його словами, коли будинок підключається до електромережі, споживачі вмикають усі прилади одночасно.

"Тому в моменті сильно зростає напруга - у два з половиною рази були випадки, тому горять усі запобіжники та трансформатори", - зазначив глава YASNO.

Також зазначається, що через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин на добу.

"Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнтові по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію, повернемося до відключення за графіками. Стежте за оновленням інформації. Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему", - повідомили в ДТЕК "Київські електромережі".