"Горять запобіжники і трансформатори": у YASNO закликали не вмикати багато приладів одразу після появи електрики
Споживачам не варто квапитися вмикати всі прилади вдома відразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі
Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в телемарафоні "Єдині новини" в понеділок, 28 листопада.
"Перша порада: не вмикайте все одразу в першу хвилину, тому що згорять усі запобіжники", - сказав Коваленко.
За його словами, коли будинок підключається до електромережі, споживачі вмикають усі прилади одночасно.
"Тому в моменті сильно зростає напруга - у два з половиною рази були випадки, тому горять усі запобіжники та трансформатори", - зазначив глава YASNO.
Також зазначається, що через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин на добу.
"Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнтові по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію, повернемося до відключення за графіками. Стежте за оновленням інформації. Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему", - повідомили в ДТЕК "Київські електромережі".
- Нагадаємо, 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки
- 23 листопада війська РФ здійснили масований ракетний обстріл України: били по житлових будівлях та енергетичній інфраструктурі. За даними Генштабу ЗСУ, загарбники випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних дронів "Ланцет". Внаслідок масованого удару по всій Україні почалися перебої з електропостачанням і водопостачанням.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.13Продаж 41.25
- Актуальне
- Важливе