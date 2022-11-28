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"Горять запобіжники і трансформатори": у YASNO закликали не вмикати багато приладів одразу після появи електрики

28 листопада, 2022 понедiлок
21:42
Суспільство світло

Споживачам не варто квапитися вмикати всі прилади вдома відразу після появи електропостачання, щоб не допустити перевантаження в електромережі

Про це повідомив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко в телемарафоні "Єдині новини" в понеділок, 28 листопада.

"Перша порада: не вмикайте все одразу в першу хвилину, тому що згорять усі запобіжники", - сказав Коваленко.

За його словами, коли будинок підключається до електромережі, споживачі вмикають усі прилади одночасно.

"Тому в моменті сильно зростає напруга - у два з половиною рази були випадки, тому горять усі запобіжники та трансформатори", - зазначив глава YASNO.

Також зазначається, що через екстрені відключення споживання побутових споживачів Києва обмежено до 4-6 годин на добу.

"Робимо все можливе, щоб давати світло кожному клієнтові по 2-3 години двічі на добу. Щойно вдасться збалансувати ситуацію, повернемося до відключення за графіками. Стежте за оновленням інформації. Просимо максимально обмежити споживання електроенергії, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему", - повідомили в ДТЕК "Київські електромережі".

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війна з Росією
Енергія
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