Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 24 листопада.

За минулу добу, 23 листопада, противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

У ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".

51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.

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