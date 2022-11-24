Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників під час масованої атаки 23 листопада, - уточнення Генштабу
У Генштабі Збройних Сил України уточнили, скільки ракет випустила Росія по українській території під час масованої атаки 23 листопада. 51 ракету та 5 безпілотників Силам оборони вдалося збити
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу 24 листопада.
За минулу добу, 23 листопада, противник завдав 78 ракетних та 23 авіаційні удари, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.
У ході масованого удару по жилих будівлях та енергетичній інфраструктурі в Києві, Київській, Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській та Донецькій областях російські окупаційні війська випустили 67 крилатих ракет та до 10 ударних БПЛА "Ланцет".
51 ракету та 5 зазначених безпілотників Сили оборони України збили.
- Удень 23 листопада на Дніпропетровщині та Полтавщині працювала ППО. Проте окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Постачання води та електроенергії призупинили у Києві.
- Згодом стало відомо, що окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах.
- По всій Україні почалися перебої з електропостачанням. Місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. У Харкові через відсутність електропостачанням зупинився метрополітен та весь електротранспорт.
- Також через ворожу атаку на Заході України виникли перебої з електропостачанням.
- Ввечері Повітряні сили повідомляли, що загалом протиповітряна оборона збила 51 крилату ракету з 70 та 5 дронів-камікадзе, які атакували.
- Пізніше в різні куточки України почали подавати електропостачання, зокрема в Одесу, Київ, Львів, на Волинь, Київщину, Миколаївщину, Дніпропетровщину, Хмельниччину й інші. Про стан відновлення енергопостачання в регіонах детально розповів президент Зеленський.
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