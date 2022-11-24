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Головна війна з Росією Зеленський розповів про стан відновлення енергопостачання в регіонах

Зеленський розповів про стан відновлення енергопостачання в регіонах

24 листопада, 2022 четвер
01:03
війна з Росією Атомна енергетика

У Києві ситуація після обстрілів 23 листопада ще дуже складна, проте  енергетики, комунальники й рятувальники працюватимуть цілодобово

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

"Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово", – сказав він.. 

За інформацією президента, на час звернення дані були такими:

Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є. 

Чернігівщина – складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей. 

Черкащина – вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам. 

Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше. 

Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших. 

Тернопільщина – підключаємо порайонно. 

Львівщина – була повністю вимкнена. Станом на зараз 90% підключено. 

Київ – дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня. 

Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишилися без енергії. 

"Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять усе, щоб люди страждали, щоб ми не могли навіть почути й побачити одне одного. Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців. 35 військовослужбовців, один цивільний. Двоє офіцерів, 33 – рядові й сержанти. Попри все рятуємо наших людей і обовʼязково повернемо всіх полонених і депортованих. Це дуже чітко все демонструє про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А в нас із вами точно є завтра", – додав він.

 
  • Як повідомили у Повітряних силах України, загалом 23 листопада Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону. Сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе

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