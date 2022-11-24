Зеленський розповів про стан відновлення енергопостачання в регіонах
У Києві ситуація після обстрілів 23 листопада ще дуже складна, проте енергетики, комунальники й рятувальники працюватимуть цілодобово
Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні.
"Коли я отримував увечері звіти про перебіг відновлення енергопостачання, 11 областей мали позначку "вся область без електрики". Станом на початок ночі поступово підключаємо нові й нові райони. Енергетики, комунальники, ДСНС працюватимуть цілодобово", – сказав він..
За інформацією президента, на час звернення дані були такими:
Київщина – почалося підключення побутових споживачів, вже 20% є.
Чернігівщина – складна ситуація, але шукають можливості дати напругу для людей.
Черкащина – вся критична інфраструктура працює, робимо все, щоб повернути енергію побутовим споживачам.
Одеська область – водопостачання підключене на 100%, тепло – 100%, побутові споживачі електрики – поки мало, тільки 10%. Але до ранку має бути більше.
Волинь – десятки тисяч споживачів підключено, працюємо щодо всіх інших.
Тернопільщина – підключаємо порайонно.
Львівщина – була повністю вимкнена. Станом на зараз 90% підключено.
Київ – дуже складна ситуація. Роботи триватимуть усю ніч. Очікуємо результат уже на завтра, на першу половину дня.
Так само в усіх інших містах і громадах, які постраждали чи залишилися без енергії.
"Ми робимо все заради людей. А окупанти роблять усе, щоб люди страждали, щоб ми не могли навіть почути й побачити одне одного. Сьогодні нашій команді вдалося повернути додому ще 36 українців. 35 військовослужбовців, один цивільний. Двоє офіцерів, 33 – рядові й сержанти. Попри все рятуємо наших людей і обовʼязково повернемо всіх полонених і депортованих. Це дуже чітко все демонструє про нас і про них. Дуже точно про все свідчить. Російські окупанти так і не зрозуміли, що у них є лише сьогодні. А в нас із вами точно є завтра", – додав він.
- Як повідомили у Повітряних силах України, загалом 23 листопада Росія випустила 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 і "Калібр". Пуски здійснили з Чорного моря, Ростовської області та Каспійського регіону. Сили ППО збили 51 крилату ракету та 5 дронів-камікадзе
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