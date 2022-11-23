Одеса через обстріли повністю знеструмлена, відсутнє водопостачання
У середу, 23 листопада, через російські обстріли в Одесі зникло електро- та водопостачання й припинив роботу міський електротранспорт
Про це повідомляє Одеська міськрада.
"Через ракетні обстріли Одеса повністю знеструмлена. Знеструмлена робота всіх котелень та насосних станцій. Подачу тепла буде відновлено тільки після відновлення електропостачання", - повідомили в міськраді.
Увесь міський електротранспорт призупинив свою роботу.
Філія "Інфоксфоксводоканал" перейшла на джерела автономного живлення, щоб забезпечити роботу контакт-центру.
- У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.
- Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише.
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