Одеса через обстріли повністю знеструмлена, відсутнє водопостачання

Про це повідомляє Одеська міськрада.

"Через ракетні обстріли Одеса повністю знеструмлена. Знеструмлена робота всіх котелень та насосних станцій. Подачу тепла буде відновлено тільки після відновлення електропостачання", - повідомили в міськраді.

Увесь міський електротранспорт призупинив свою роботу.

Філія "Інфоксфоксводоканал" перейшла на джерела автономного живлення, щоб забезпечити роботу контакт-центру.