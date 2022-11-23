Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як додав Козицький, станом на 15:50 інформації про постраждалих не надходило.

"Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - зазначив голова Львівської ОВА,

За його словами, енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.

"Якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть Пункти Незламності, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування", - додав Козицький.

Через ракетні обстріли перебої з електропостачанням фіксують у всіх областях Заходу України.

У Києві російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Щонайменше троє людей загинуло

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