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Головна війна з Росією На Львівщині російські ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії
Оновлено

На Львівщині російські ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії

23 листопада, 2022 середа
16:15
війна з Росією Ракета

У Львівській області 23 листопада зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції. На щастя, обійшлося без постраждалих

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Як додав Козицький, станом на 15:50 інформації про постраждалих не надходило.

"Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - зазначив голова Львівської ОВА,

За його словами, енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.

"Якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть Пункти Незламності, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування", - додав Козицький.

  • Через ракетні обстріли перебої з електропостачанням фіксують у всіх областях Заходу України.

  • У Києві російська ракета влучила в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді. Щонайменше троє людей загинуло

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