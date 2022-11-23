На Львівщині російські ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії
У Львівській області 23 листопада зафіксовано два ракетні удари по електропідстанції. На щастя, обійшлося без постраждалих
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.
Як додав Козицький, станом на 15:50 інформації про постраждалих не надходило.
"Наразі 1,5 млн людей у Яворівському, Львівському та Червоноградському районах без електроенергії. Через ракетний удар по енергетичному об’єкті в області застосовують екстрені відключення електроенергії. Графіки планових відключень не діють", - зазначив голова Львівської ОВА,
За його словами, енергетики виїхали на місце влучання і працюють над тим, щоб заживити область в обхід цій підстанції.
"Якщо не буде можливості швидко відновити живлення, в населених пунктах, які постраждали, розгорнуть Пункти Незламності, де можна буде загрітися, випити теплого чаю, поїсти чогось гарячого і подзвонити рідним. Адреси цих пунктів повідомлять органи місцевого самоврядування", - додав Козицький.
- Через ракетні обстріли перебої з електропостачанням фіксують у всіх областях Заходу України.
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