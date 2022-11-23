РФ упродовж доби випустила близько 65 крилатих ракет, уразивши будинки і енергооб'єкти у щонайменше чотирьох регіонах, - Генштаб

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"Протягом дня російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури нашої держави. За попередньою інформацією, було застосовано до 65 крилатих ракет Х-101, 51 з яких збито Силами оборони України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях", - пише пресслужба.

Крім цього, уночі російські окупанти завдавали два ракетних удари по Запорізькій області та п'ять разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню позиції ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку окупант обстріляв з реактивних систем залпового вогню Кустине Сумської області.

На Слобожанському напрямку у прикордонних районах Бєлгородської області рашисти продовжують утримувати підрозділи військ. Періодично обстрілюють позиції наших захисників, а також населені пункти Харківщини поблизу держкордону України.

На Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ обороняється, обстрілює з танків, мінометів та ствольної артилерії, поблизу населених пунктів Кислівка, Крохмальне і Берестове Харківської області та Макіївка і Білогорівка на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупант зосереджується на веденні наступу. Здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів в районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Зеленопілля, Авдіївка, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обороняється. Цієї доби гатив по близько 10 населених пунктах.

На Криворізькому та Херсонському напрямках загарбники оборонялися та залучили ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Мар'ївка Дніпропетровської області та Херсон, Токарівка, Антонівка і Дніпровське на Херсонщині.

"На тимчасово зайнятій території Луганської області окупанти продовжують примусове переселення проукраїнськи налаштованих жителів. Так, під приводом контрдиверсійних дій, протягом минулого тижня з населених пунктів Денежникове та Штормове Луганської області вивезено близько 20 місцевих фермерів", - додали в пресслужбі.

Пообіді 23 листопада російські загарбники випустили по території України ракети. Зокрема у столиці зафіксували влучання ворожого снаряду в об'єкт інфраструктури.У середу, 23 листопада, російські війська знову масовано обстріляли Україну. Через ворожу атаку на Заході України перебої з електропостачанням.

У Харкові через обстріли РФ також зупинився весь електротранспорт та метро.

Після чергового удару по об'єктах енергетики 23 листопада по всій Україні місто Хмельницький повністю залишилося без електроенергії. На Львівщині ракети влучили по електропідстанції, три райони залишилися без електроенергії. Перебої з електроенергією фіксують у всіх областях на Заході України й не лише.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb