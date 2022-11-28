У Києві та області діють екстрені відключення електроенергії
У столиці України та по Київській області 28 листопада застосовують екстрені відключення електроенергії
Про це передають у ДТЕК "Київські регіональні мережі" та "Київські електромережі".
"В Києві відбуваються екстрені відключення світла. Графіки стабілізаційних відключень, які складені раніше, наразі не діють", - йдеться в повідомленні.
Таке ж повідомлення й по області.
Як додають у відомстві, енергетики ДТЕК разом зі спеціалістами НЕК "Укренерго", іншими екстреними службами й органами державної влади роблять все можливе для скорішої стабілізації ситуації.
- Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.
- Станом на 11:00 26 листопада в Україні близько 75% потреб споживання було покрито, проте 25% - залишалися в дефіциті.
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