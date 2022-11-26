Відключення електроенергії триває: 25% електроенергії залишаються в дефіциті

Про це інформує в телеграмі Укренерго.

"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", - пише пресслужба.

Відтепер саме в обленерго вирішуватимуть застосовувати аварійні чи планові види відключень.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області", - розповів голова правління Володимир Кудрицький.

Повідомляється, що диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, який не можна перевищувати. Відповідно схему відключень, яка дозволить дотримуватися норми, кожне підприємство складає самостійно.

В Укренерго закликали українців заощадливо споживаючи електроенергію: "Це дозволить менше застосовувати обмеження, спрямовані на попередження аварій, а також дасть змогу енергетикам зосередитися на ремонтах пошкоджених об’єктів, від яких залежить живлення цілих областей".

Як зазначив 25 листопада голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, Україна планує закуповувати електроенергію у Європи, проте для цього потрібний спеціальний механізм, який наразі розроблюють.

​​Станом на 19:00 25 листопада в українській енергосистемі зберігається суттєвий дефіцит – 30% потреби споживання.

​​Станом на 11:00 25 листопада в Україні забезпечили електрикою 70% споживачів. Найперше котельні, газорозподільчі станції, водоканали та очисні споруди.

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