Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив у етері національного телемарафону.

За його словами, станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області досі залишається без електроенергії.

"Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців", – сказав Кулеба.

Він додав, що найбільш складана ситуація склалася у Васильківській, Києво-Святошинській громадах і на Фастівському електровузлі та запевнив, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі.

"Роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі, для того, щоб якомога швидше подати електроенергію", – розповів Кулеба.

Після масованих ракетних обстрілів 23 листопада 1125 населених пунктів Київщини опинилися без світла.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb