З минулого тижня без електроенергії залишається 40 відсотків Київської області
Через масований ракетний удар РФ та негоду 40 відсотків території Київської області з 23 листопада залишається без електропостачання
Про це голова Київської ОВА Олексій Кулеба заявив у етері національного телемарафону.
За його словами, станом на ранок 28 листопада близько 40 відсотків території Київської області досі залишається без електроенергії.
"Це наслідки, звичайно, в першу чергу терористичної атаки, яку зробила російська сторона минулого тижня. І додалася до цього ще й ожеледиця та складні погодні умови, які будуть також з нами протягом найближчих місяців", – сказав Кулеба.
Він додав, що найбільш складана ситуація склалася у Васильківській, Києво-Святошинській громадах і на Фастівському електровузлі та запевнив, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі.
"Роботи продовжувалися всі вихідні. Люди залишалися працювати навіть вночі, для того, щоб якомога швидше подати електроенергію", – розповів Кулеба.
- Після масованих ракетних обстрілів 23 листопада 1125 населених пунктів Київщини опинилися без світла.
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