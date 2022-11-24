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На Київщині 1125 населених пунктів залишилися без енергопостачання після атаки РФ

24 листопада, 2022 четвер
08:40
Економіка без світла

1125 населених пунктів Київщини опинилися без світла після масованих ракетних обстрілів 23 листопада, енергетики працюють над відновленням інфраструктури

Про це повідомив начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у telegram.

"1125 населених пунктів Київщини опинились без світла після масованих ракетних обстрілів агресором, але наші енергетики працюють для якомога швидшого відновлення інфраструктури", - пише Нєбитов.

За його словами, в Київській області вдвічі збільшено кількість поліцейських патрулів, першочергово - на вулицях.

Начальник Нацполіції Київщини наголошує: мешканці області можуть звертатися як до "Пунктів незламності", так і до будь-яких відділень поліції.

  • Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що під час масованої атаки 23 листопада Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників.
  • Ранком 24 листопада мер Києва Віталій Кличко інформував, що водопостачання відновлено тільки на лівому березі міста, без електрики перебуває 70% столиці.

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