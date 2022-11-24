На Київщині 1125 населених пунктів залишилися без енергопостачання після атаки РФ

Про це повідомив начальник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов у telegram.

"1125 населених пунктів Київщини опинились без світла після масованих ракетних обстрілів агресором, але наші енергетики працюють для якомога швидшого відновлення інфраструктури", - пише Нєбитов.

За його словами, в Київській області вдвічі збільшено кількість поліцейських патрулів, першочергово - на вулицях.

Начальник Нацполіції Київщини наголошує: мешканці області можуть звертатися як до "Пунктів незламності", так і до будь-яких відділень поліції.

Генеральний штаб ЗСУ уточнив, що під час масованої атаки 23 листопада Росія випустила по Україні 67 крилатих ракет та до 10 безпілотників.

Ранком 24 листопада мер Києва Віталій Кличко інформував, що водопостачання відновлено тільки на лівому березі міста, без електрики перебуває 70% столиці.

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