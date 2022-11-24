Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.

Попри роботу фахівців, на цей час без світла залишається 70% столиці.

"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, окупанти 23 листопада влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді

У Києві ситуація після обстрілів 23 листопада ще дуже складна, проте енергетики, комунальники й рятувальники працюють цілодобово. Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні