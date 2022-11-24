Енергетики працювали всю ніч, але 70% Києва досі без електрики, - Кличко
Енергетики та фахівці Київводоканалу працювали всю ніч, щоб відновити життєзабезпечення столиці
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у телеграмі.
Попри роботу фахівців, на цей час без світла залишається 70% столиці.
"Вже повернули водопостачання на лівому березі міста. На правому ж плануємо відновити його в першій половині дня. 70% відсотків столиці поки залишається без електрики. Енергетики докладають усіх зусиль, щоб якнайшвидше її повернути. Проте зазначають, що залежатиме це від відновлення балансу в енергосистемі України. Оскільки Київ є частиною загальнодержавної енергосистеми", - йдеться у повідомленні.
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