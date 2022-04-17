Дефіцит українського бюджету може сягнути 5 млрд доларів у наступні місяці, - Шмигаль

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.



"У наступні місяці дефіцит бюджету може сягати до 5 млрд доларів, а тому фінансова допомога Заходу як ніколи потрібна зараз", - наголосив він.



За словами Шмигаля, наступного тижня командний фінансовий блок працюватиме у Вашингтоні.



Відбудуться зустрічі з МВФ, Світовим банком та урядом США, аби залучити додаткові кошти для фінансування потреб армії, економіки та народу України.



"Ще один меседж, який ми надсилаємо всьому світу, – це те, що Україна готова до дипломатичного варіанту завершення цієї війни. Але ми не поступимося нашими національними інтересами. Якщо росія не хоче завершити війну дипломатією, то ми вимушені будемо завершити цю війну на полі бою", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті.