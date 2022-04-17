Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті
Президент України Володимир Зеленський звернувся до країн "Великої сімки" з проханням виділити $50 млрд на наступні пів року, аби покрити дефіцит бюджету
Про це у етері національного телемарафону заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє Еспресо.TV.
За його словами, Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити діри у бюджеті, для чого необхідно $50 млрд.
"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.
Він додав, що переговори про виділення коштів мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться зустрічі МВФ та Світового банку.
- 12 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит держбюджету України в найближчі місяці зросте до $5-7 млрд після показника у $2,7 млрд в березні.
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