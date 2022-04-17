Зеленський попросив країни G7 виділити $50 млрд, щоб залатати діри у бюджеті

Про це у етері національного телемарафону заявив радник президента Олег Устенко, повідомляє Еспресо.TV.

За його словами, Зеленський звернувся до країн G7 з проханням допомогти закрити діри у бюджеті, для чого необхідно $50 млрд.

"Цей дефіцит треба фінансувати. Якщо ви подивитеся, на пів року – приблизно $50 млрд нам треба, щоб забути про цю проблему. Головні видатки у нас – це наше військо і все, що стосується соціальної сфери. Щоб підтримувати одне й інше нам потрібна підтримка партнерів", – сказав Устенко.

Він додав, що переговори про виділення коштів мають активізуватися наступного тижня, коли у Вашингтоні відбуватимуться зустрічі МВФ та Світового банку.

12 квітня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що дефіцит держбюджету України в найближчі місяці зросте до $5-7 млрд після показника у $2,7 млрд в березні.

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