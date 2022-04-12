Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України щонайменше вдвічі у квітні-травні та просить у світу фінансової підтримки

Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Financial Times, пише "Інтерфакс-Україна".



Міністерство фінансів очікує збільшення дефіциту державного бюджету України з $2,7 млрд у березні до щомісячних $5-7 млрд у квітні та травні.



"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, в найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни", – сказав міністр.

"Якщо ви хочете, щоб ми продовжували боротися у цій війні, щоб виграли цю війну... то допоможіть нам", – наголосив він.

Оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до $270 млрд, тоді як наприкінці березня прем'єр-міністр називав цифру $120 млрд.



Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано або пошкоджено.



Близько 30% українських підприємств перестали працювати повністю, 45% функціонують частково. Споживання електроенергії впало на 35%.



Кабінет міністрів скоротив видатки на понад $6 млрд, але в нинішній ситуації цього замало і видатки все одно сильно перевищують доходи, які складають трохи більше половини довоєнного рівня.



"Ми можемо скоротити деякі видатки, але це не може покрити дефіцит", - наголосив міністр.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.

Мінекономіки раніше повідомляло, що падіння валового внутрішнього продукту України через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%

Війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд, оцінюють у Київській школі економіки.



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