Мінфін прогнозує зростання дефіциту держбюджету України щонайменше вдвічі у квітні-травні та просить у світу фінансової підтримки
Дефіцит держбюджету України в найближчі місяці зросте до $5-7 млрд після показника у $2,7 млрд в березні, Україна потребує прямої фінансової бюджетної підтримки
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав в інтерв'ю Financial Times, пише "Інтерфакс-Україна".
Міністерство фінансів очікує збільшення дефіциту державного бюджету України з $2,7 млрд у березні до щомісячних $5-7 млрд у квітні та травні.
"Ми перебуваємо у стані сильного стресу, в найгіршому стані. Це питання виживання нашої країни", – сказав міністр.
"Якщо ви хочете, щоб ми продовжували боротися у цій війні, щоб виграли цю війну... то допоможіть нам", – наголосив він.
Оцінка інфраструктурних втрат через війну зросла до $270 млрд, тоді як наприкінці березня прем'єр-міністр називав цифру $120 млрд.
Понад 7 тис. житлових будинків зруйновано або пошкоджено.
Близько 30% українських підприємств перестали працювати повністю, 45% функціонують частково. Споживання електроенергії впало на 35%.
Кабінет міністрів скоротив видатки на понад $6 млрд, але в нинішній ситуації цього замало і видатки все одно сильно перевищують доходи, які складають трохи більше половини довоєнного рівня.
"Ми можемо скоротити деякі видатки, але це не може покрити дефіцит", - наголосив міністр.
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