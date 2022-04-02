Мінекономіки прогнозує падіння ВВП України в першому кварталі на 16%

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Російська агресія проти України докорінно змінила нашу економіку. Наш прогноз зниження ВВП в першому кварталі 2022 року складає 16%, а загальнорічне падіння може сягнути 40%", - зазначив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.



Найбільше постраждали ті галузі, в яких неможлива дистанційна робота. Зокрема, авіаційні, морські перевезення та сфера послуг, де бізнес працює безпосередньо зі споживачами. Водночас протягом останніх 10 днів економіка в цілому почала оживати, бізнес в безпечних регіонах повертається до роботи, а аграрії розпочали посівну.

Додають, що у процесі відновлення економіки України, яка постраждала внаслідок російської агресії, Міністерство економіки України особливу увагу надаватиме підтримці галузей, які безпосередньо забезпечують життєдіяльність громадян та зміцнюють обороноздатність держави. Мова йде про сільське господарство, виробництво продуктів харчування, роздрібну торгівлю, комунальні та енергетичні послуги, виробництва, що працюють над мобілізаційними замовленнями.

Європейський банк реконструкції та розвитку очікує, що цього року ВВП України скоротиться на 20%, До російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що ВВП України зросте на 3,5%