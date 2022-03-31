ЄБРР прогнозує скорочення ВВП України на 20% в 2022 році через вторгнення Росії
Європейський банк реконструкції та розвитку очікує, що цього року ВВП України скоротиться на 20%, До російського вторгнення в Україну ЄБРР прогнозував, що ВВП України зросте на 3,5%
Про це йдеться в повідомленні банку.
В ЄБРР стверджують, що війна матиме серйозний вплив на економіку далеко за межами безпосередньої зони конфлікту.
У своєму першому економічному прогнозі з початку війни ЄБРР знизив прогноз зростання на 2022 рік для регіонів, в яких він працює, більш ніж наполовину – до 1,7%, що на 2,5% нижче попереднього прогнозу. Він прогнозує більш стійке зростання у своїх регіонах на рівні 5% у 2023 році.
Описуючи наслідки війни, банк прогнозує, що зростання вартості таких товарів, як продукти харчування, нафта, газ і метали, матиме глибокий вплив на економіку, особливо в країнах з нижчим рівнем доходу.
Зазначимо, що ЄБРР не веде нових операцій в Росії з 2014 року, а раніше на цьому тижні оголосив про закриття своїх офісів у Москві, а також у Мінську, столиці Білорусі.
- Європейський банк реконструкції та розвитку оголосив про початковий пакет заходів щодо забезпечення стійкості на суму 2 млрд євро, щоб допомогти громадянам, компаніям і країнам, постраждалим від війни в Україні.
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