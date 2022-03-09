ЄБРР виділив 2 млрд євро для підтримки України

Про це йдеться в повідомленні банку.

В ЄБРР зазначають, що фінансування буде надано в найкоротші терміни для підтримки українських компаній. Допомогу надаватимуть у вигляді відстрочених кредитів, підтримки ліквідності і торгового фінансування. Там, де це можливо, підприємствам допоможуть переїхати, щоб їх робота могла тривати.

"Крім того, розроблена банком програма забезпечення стійкості та забезпечення засобів до існування допоможе країнам, безпосередньо постраждалим від припливу українських біженців. Жінки, діти та люди похилого віку складають більшість переміщених осіб, і муніципальна влада стикається з величезними труднощами в управлінні потоком людей", – йдеться у заяві.

Пакет фінансової допомоги був схвалений сьогодні, 9 березня, радою директорів Банку і являє собою перший раунд підтримки.

Нагадаємо, Світовий банк затвердив додатковий пакет підтримки для України обсягом у понад $700 млн.