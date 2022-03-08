Світовий банк затвердив пакет підтримки для України на $700 млн

Про це повідомляє офіційний сайт Світового банку.



Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні затвердила пакет додаткової бюджетної підтримки для України під назвою "Фінансування виходу з надзвичайної економічної ситуації в Україні" або "Вільна Україна" на суму $489 млн.



Пакет, затверджений Радою, складається з додаткової позики на $350 млн і гарантій у розмірі $139 млн, а також мобілізації грантового фінансування в розмірі $134 млн і паралельного фінансування в розмірі $100 млн. Таким чином загальна мобілізована підтримка складає $723 млн.



Це допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема заробітну плату працівникам лікарень, пенсії для людей похилого віку та соціальні програми для вразливих верств населення.



Початкова підтримка Світового банку була збільшена за рахунок гарантій Нідерландів на €80 млн (еквівалент $89 млн) і Швеції на $50 млн.



Світовий банк також створив багатодонорський трастовий фонд (MDTF) для сприяння передачі грантових ресурсів від донорів в Україну з внесками Великобританії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії в сумі $134 млн. Світовий банк закликає надавати додаткові грантові внески до MDTF. Крім того, Японія прив’язує до пакету підтримки $100 млн паралельного фінансування.



"Світовий банк вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства та надзвичайного безладу, спричиненого російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та її регіонів. Це перший із багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати далекосяжні людські та економічні наслідки цієї кризи", - сказав президент Світового банку Девід Малпасс.



Крім того Світовий банк готує пакет допомоги Україні на $3 млрд у найближчі місяці та додаткову підтримку сусіднім країнам, які приймають українських біженців.



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