Світовий банк прогнозує, що через війну ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%
Російське вторгнення призвело до закриття підприємств, скорочення експорту та неможливості економічної діяльності на частині території України, загалом у 2022 році обсяги виробництва в Україні скоротяться майже удвічі
Про це повідомляє Reuters.
Світовий банк зазначає, що понад половина підприємств в Україні закрилася, водночас інші хоч і працюють, але зі значно меншою продуктивністю. Ще однією проблемою є закриття судноплавства Чорним морем, яке скоротило близько 90% експорту зерна України та половину її загального експорту.
Світовий банк прогнозує, що через повномасштабне російське вторгнення ВВП України у 2022 році скоротиться на 45,1%.
Водночас для Росії скорочення ВВП становитиме 11,2%. Головна причина падіння — західні санкції. Обсяги виробництва у Східній Європі (Україна, Білорусь та Молдова) у 2022 році скоротяться на 30,7%.
Натомість у Центральній Європі, до якої належать Болгарія, Хорватія, Угорщина, Польща та Румунія, прогнозують зростання економіки на 3,5%. Щоправда під час попереднього прогнозу передбачали ріст у 4,7%, однак його скоригували — зокрема через потік біженців і підвищення цін на сировинні товари.
- Мінекономіки раніше повідомляло, що падіння валового внутрішнього продукту України через війну в першому кварталі 2022 року прогнозується на рівні 16%. В цілому за рік економіка може скоротитися на 40%
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