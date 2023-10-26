Делегація ХАМАС прибула до Москви. Ізраїль назвав дії РФ легітимізацією тероризму

Про це МЗС Ізраїлю повідомило в своєму телеграм-каналі.

Міністерство закликало російську владу "негайно вигнати терористів ХАМАСу".

" Руки ватажків ХАМАС заплямовані кровʼю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАС до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору та легітимацію звірствам терористів ХАМАС", – йдеться в повідомленні.

Про візит у РФ делегації повідомило пропагандистське РИА.Новости.

"Делегація ХАМАС на чолі з членом політбюро руху Абу Марзуком приїхала з візитом до Москви", - йдеться у повідомленні.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова також підтвердила, що представники ХАМАС приїхали до Росії.