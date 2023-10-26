Делегація ХАМАС прибула до Москви. Ізраїль назвав дії РФ легітимізацією тероризму
У четвер, 26 жовтня, делегація ХАМАС з візитом прибула до Москви. Міністерство закордонних справ Ізраїлю засудило рішення російської влади
Про це МЗС Ізраїлю повідомило в своєму телеграм-каналі.
Міністерство закликало російську владу "негайно вигнати терористів ХАМАСу".
" Руки ватажків ХАМАС заплямовані кровʼю понад 1400 ізраїльтян, які були зарізані, вбиті, розстріляні та спалені. Вони несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включно з немовлятами, дітьми, жінками та літніми людьми. Ізраїль розглядає запрошення ватажків ХАМАС до Москви як негідний крок, який дає попутний вітер терору та легітимацію звірствам терористів ХАМАС", – йдеться в повідомленні.
Про візит у РФ делегації повідомило пропагандистське РИА.Новости.
"Делегація ХАМАС на чолі з членом політбюро руху Абу Марзуком приїхала з візитом до Москви", - йдеться у повідомленні.
Речниця МЗС РФ Марія Захарова також підтвердила, що представники ХАМАС приїхали до Росії.
- Палестинське терористичне угруповання ХАМАС у суботу, 14 жовтня, привітало позицію президента РФ Володимира Путіна та "невтомні зусилля Росії" в контексті війни з Ізраїлем. Російський диктатор закликав Ізраїль і ХАМАС "мінімізувати або звести до нуля" жертви серед цивільного населення, а 13 жовтня з аналогічними закликами до спокою виступило російське МЗС.
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