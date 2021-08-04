Дельта-штам COVID-19 виявили у 135 країнах світу
Штам, який ВООЗ маркує як Delta, зафіксований щонайменше у 135 країнах і територіях
Про це йдеться у щотижневому бюлетені Всесвітньої організації охорони здоров'я, передає Укрінформ.
Статистика щодо інших штамів: варіант "Альфа", зафіксували у 182 країнах та територіях; варіант "Бета" з Південної Африки – у 132 країнах та територіях; варіант "Гамма" (P.1) з Бразилії – у 81.
ВООЗ повідомляє, що кількість нових випадків COVID-19 зростає вже понад місяць.
Кількість померлих, зареєстрованих за тиждень, зменшилася на 8% порівняно з попереднім тижнем і становила 64 216 смертей.
Найбільше нових випадків захворювання за минулий тиждень зареєстровано у США (543 420; збільшення на 9%), Індії (283 923; зменшення на 7%), Індонезії (273 891; зменшення на 5%), Бразилії (247 830; зменшення на 24%) та Ірані (206 722; збільшення на 27%).
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