Про це Подоляк написав у twitter.

"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав Подоляк.

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb