"Демілітаризація в дії": в Офісі президента відреагували на вибухи біля Джанкоя
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що вибухи поблизу Джанкоя є наслідком мілітаризації окупованого РФ Криму
Про це Подоляк написав у twitter.
"Ранок біля Джанкоя почався з вибухів. Ще раз нагадаю, що Крим нормальної країни - це про Чорне море, гори, відпочинок і туризм. А окупований російськими бойовиками Крим - це про вибухи складів і зростання смертельної небезпеки для загарбників і злодіїв. Демілітаризація в дії", - написав Подоляк.
- У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня пролунали вибухи, у міноборони Росії заявили про детонацію на складі з боєприпасами.
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