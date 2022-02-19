День державного герба України: в Одесі курсанти вишикувалися у фігуру Тризуба біля Дюка

Захід розпочали з хвилини мовчання та вшанувавши загиблих за Україну, розповідає Оdessa online.



Потім курсанти, які вишикувалися у форму Тризуба, підняли сині та жовті листки над головою.



"Який би не був патріотичний захід, він однозначно зараз буде важливим. Це підтримка бойового духу.



Ми показуємо, що ми є українцями і ми на своїй землі і пам'ятаємо свою історію", - сказала керівник обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко.









































Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb