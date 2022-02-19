День державного герба України: в Одесі курсанти вишикувалися у фігуру Тризуба біля Дюка
19 лютого 2022 року, на щорічний День державного герба України, біля пам'ятника Дюка де Рішельє зібралися курсанти Одеського університету МВС, військової академії та інституту ВМС
Захід розпочали з хвилини мовчання та вшанувавши загиблих за Україну, розповідає Оdessa online.
Потім курсанти, які вишикувалися у форму Тризуба, підняли сині та жовті листки над головою.
"Який би не був патріотичний захід, він однозначно зараз буде важливим. Це підтримка бойового духу.
Ми показуємо, що ми є українцями і ми на своїй землі і пам'ятаємо свою історію", - сказала керівник обласного центру патріотичного виховання Наталія Михайленко.
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