День прапора у Києві в об'єктиві Еспресо: фоторепортаж Вікторії Руденко

23 серпня щорічно з 2004 року в Україні вшановують один з трьох головних державних символів – синьо-жовтий стяг. На загальнодержавному рівні свято встановлено указом президента Леоніда Кучми №987/2004 "Про День Державного Прапора України".

Цей указ доповнив своїм указом №602/2009 президент Віктор Ющенко, запровадивши церемонію підняття прапора України у День державного прапора України і під час інших державних свят та проведення загальнодержавних заходів.

До цього День державного прапора України святкували тільки в Києві на муніципальному рівні. Проте столиця відзначала це свято 24 липня оскільки цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над київською мерією.

Кореспондентка Еспресо повідомила, що цьогоріч у День державного прапора України біля монумента Батьківщина-Мати було небагато людей.

Крім того, близько до монумента відвідувачів не підпускали правоохоронці. За словами Вікторії, під час прогулянки складалося враження, що це звичайний день. Про свято нагадували люди, які ходили з прапорами або вдягнуті у жовто-синє вбрання.

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

На Хрещатику відбувається виставка знищеної техніки окупантів. Зокрема там можна побачити уламки ракет і дронів, якими Росія атакувала Україну. Крім того, на Хрещатику виставили спалені російські танки та інші машини, але близько до них людей не підпускають правоохоронці.

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко

Фото: Вікторія Руденко