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17 вересня - День рятувальника: історія свята та кого ще в цей день можна привітати

17 вересня, 2023 неділя
09:00
Суспільство рятівник, ДСНС

Цього дня (17 вересня) прийнято офіційно вітати рятувальників (працівників Державної служби надзвичайних ситуацій) за їхню наполегливу, нелегку та віддану працю

День рятувальника в Україні. Історія свята

День рятівника в Україні прийнято святкувати 17 вересня щорічно.

Свято було встановлене указом президента України від 12 вересня 2008 року на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Нині всі рятувальники України підпорядковуються Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, а також профілактику травматизму невиробничого характеру.

Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і зсувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення, потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу. 

Представники цих мужніх професій - сильні духом професіонали, котрі з честю забезпечують надійний захист національних багатств, життя людей від вогню та стихій. 

Хто святкує День рятувальника та кого вітати:

  • аварійно-рятувальні служби
  • пожежна охорона
  • інші спеціальні формування пожежної служби
  • громадяни, котрі внесли свій вклад у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, захисту життя і здоров'я людей.

рятівник, ДСНС

Фото: dsns.gov.ua

 

Напередодні свята президент України привітав працівників і працівниць ДСНС України

"У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл. Всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці впевнені у вас. Слава всім українським рятувальникам! І нехай швидше настане час нашої перемоги!", - написав Володимир Зеленський у Телеграм.

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