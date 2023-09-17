17 вересня - День рятувальника: історія свята та кого ще в цей день можна привітати

День рятувальника в Україні. Історія свята

День рятівника в Україні прийнято святкувати 17 вересня щорічно.

Свято було встановлене указом президента України від 12 вересня 2008 року на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Нині всі рятувальники України підпорядковуються Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, а також профілактику травматизму невиробничого характеру.

Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і зсувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення, потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу.

Представники цих мужніх професій - сильні духом професіонали, котрі з честю забезпечують надійний захист національних багатств, життя людей від вогню та стихій.

Хто святкує День рятувальника та кого вітати:

аварійно-рятувальні служби

пожежна охорона

інші спеціальні формування пожежної служби

громадяни, котрі внесли свій вклад у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, захисту життя і здоров'я людей.

Фото: dsns.gov.ua

Напередодні свята президент України привітав працівників і працівниць ДСНС України

"У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл. Всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці впевнені у вас. Слава всім українським рятувальникам! І нехай швидше настане час нашої перемоги!", - написав Володимир Зеленський у Телеграм.