17 вересня - День рятувальника: історія свята та кого ще в цей день можна привітати
Цього дня (17 вересня) прийнято офіційно вітати рятувальників (працівників Державної служби надзвичайних ситуацій) за їхню наполегливу, нелегку та віддану працю
День рятувальника в Україні. Історія свята
День рятівника в Україні прийнято святкувати 17 вересня щорічно.
Свято було встановлене указом президента України від 12 вересня 2008 року на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.
Нині всі рятувальники України підпорядковуються Державній службі з надзвичайних ситуацій, яка забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, а також профілактику травматизму невиробничого характеру.
Представники ДСНС протистоять пожежам і повеням, епідеміям і пандеміям, буревіям і зсувам ґрунту, вибухам газу і снігопадам, автомобільним та будь-яким іншим аваріям. Робота працівників рятувальних служб дуже важлива для всього населення, потребує мужності, витривалості, зібраності і постійної готовності прийти на допомогу.
Представники цих мужніх професій - сильні духом професіонали, котрі з честю забезпечують надійний захист національних багатств, життя людей від вогню та стихій.
Хто святкує День рятувальника та кого вітати:
- аварійно-рятувальні служби
- пожежна охорона
- інші спеціальні формування пожежної служби
- громадяни, котрі внесли свій вклад у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, захисту життя і здоров'я людей.
Фото: dsns.gov.ua
Напередодні свята президент України привітав працівників і працівниць ДСНС України
"У вас значно більше, ніж просто робота. Ви підтримуєте реальну життєздатність усього нашого суспільства, наших міст і сіл. Всюди, де потрібні ваші сміливість і сумлінність, українці впевнені у вас. Слава всім українським рятувальникам! І нехай швидше настане час нашої перемоги!", - написав Володимир Зеленський у Телеграм.
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