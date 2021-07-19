"День свободи": Англія скасувала майже всі карантинні обмеження
З початком доби 19 липня Англія зняла практично всі обмеження пов'язані з коронавірусом, натомість влада Уельсу та Шотландії не поспішає скасовувати карантин
Про це пише DW.
З опівночі понеділка, 19 липня, в Англії не діють, серед іншого, правило триматися на відстані від інших людей в закритих приміщеннях і рекомендація працювати з дому.
Також скасовано обмеження на максимальну кількість відвідувачів різноманітних розважальних закладів.
Необхідність носити захисні маски збережеться лише в громадському транспорті Лондона. Залишилося в силі вимога піти в карантин при виявленні інфекції серед осіб, з якими у людини були безпосередні контакти.
Прем'єр-міністр Борис Джонсон виступив на захист зняття обмежень, названих в ЗМІ "днем свободи". При цьому Джонсон закликав співвітчизників залишатися розсудливими і зробити щеплення від COVID-19. Сам прем'єр перебуває на карантині після контакту з інфікованою особою.
Опозиція з лейбористської партії критикує рішення відмінити карантинні обмеження на тлі спалаху штаму "Дельта" в країні.
Вчені заявляють про стурбованість динамікою поширення інфекції ву Великій Британії.
Наразі добовий приріст заражень в Великобританії складає близько 50 тис. випадків. Більше заражень в добу реєструють лише в Індонезії та США. Якщо поширення "Дельта" -штаму вірусу вийде з-під контролю, країна може зіткнутися зі ста тисячами заражень на добу і необхідністю щодня класти в лікарні по 2 тис. хврих з підтвердженим діагнозом COVID-19, вважає професор Імперського коледжу Лондона Ніл Фергюсон.
Уельс і Шотландія мають право встановлювати власну політику в галузі охорони здоров'я. Їх уряди вже заявили, що залишать в силі ряд обмежень, включаючи масковий режим.
В цілому в 67-мільйонному Сполученому Королівстві вірус виявлений у 5,43 млн осіб, близько 129 тисяч хворих померли, а 4,39 млн одужали.
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