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Денісова: На окупованих територіях Донбасу стався спалах захворюваності на коронавірус

17 вересня, 2021 п'ятниця
22:02
Суспільство Людмила Денісова

На окупованих територіях Донецької області фіксують майже 100% заповненість місцевих лікарень через зростання рівня захворюваності на коронавірус

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Отримала інформацію про зростання рівня захворюваності на COVID-19 на тимчасово окупованій території Донецької області. Майже 100% наповненість місцевих лікарень підвищує навантаження на медиків, тим самим ускладнюючи непрості умови, в яких вони працюють останні півтора року", - повідомила вона.

За словами Денісової, щодня на окупованій території фіксують 500-700 випадків захворювання. Більшість госпіталізованих не були щеплені від COVID-19.

Омбудсман звернулась до міжнародних гуманітарних організацій, які мають доступ до тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей, зосередити увагу на ситуації, що склалася, а також сприяти у максимальному забезпеченні місцевих жителів тестами на визначення COVID-19, вакцинами, схваленими ВООЗ, а також медичними препаратами та засобами особистого захисту.

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Коронавірус
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