Денісова повідомила про критичний стан здоров'я ув'язненого в ОРЛО українця Григорова та вимагає його негайного звільнення

Про це повідомляє Офіс омбудсмана.



Антон Григоров працював у шаховій школі тимчасово окупованого Луганська та був волонтером Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні - на лінії розмежування допомагав облаштовувати пункти обігріву та водопостачання.



Раніше він працював у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, але 2018 року українця звільнили за вказівкою "МДБ ДНР" через фото у вишиваній сорочці на Майдані Незалежності в Києві та на фоні синьо-жовтого прапора.



У заручники Антона Григорова взяли 13 березня 2019 року, коли він їхав на роботу. Того ж дня до його квартири прийшли невідомі озброєні люди, які вилучили комп’ютер, флешки та записники.



Спочатку окупанти не підтверджували затримання чоловіка, але потім заявили, що утримують його "в межах розслідування підготовки теракту". У січні 2020 року Антона Григорова засудили за "держзраду та шпигунство" до 12 років позбавлення волі.



Згідно з інформацією Людмили Денісової, за час перебування у в’язниці українець дуже схуд. Унаслідок прогресування екзистозної хвороби кісток на його тілі - 127 наростів. Крім того, чоловік має необстежену пухлину в голові та потребує невідкладного обстеження й лікування. У колонії йому не надають жодної медичної допомоги.



"Усі вищеназвані дії стосовно Антона Григорова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Антона Григорова, сприяти його негайному звільненню. Також вона просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер та керівництво Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні сприяти наданню медичної допомоги.



Зважаючи на критичний стан здоров'я Антона Григорова, омбудсман наполягає на якнайшвидшому його звільненні.



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