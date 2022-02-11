Денісова: Ув'язнений окупантами в ОРЛО українець Оробій має відшарування сітківки ока й артеріальний тиск і потребує негайного звільнення

Про це повідомляє омбудсман Людмила Денісова.



Дмитро Оробій - мешканець тимчасово окупованого Алчевська, Луганської області. У 2014 році він вступив на факультет політології та міжнародних відносин Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який через тимчасову окупацію Луганська працює в Сєвєродонецьку.



Упродовж першого курсу хлопець навчався дистанційно, а коли налагодили пропускну систему через лінію розмежування, поїхав до підконтрольного українському уряду Сєвєродонецька, де протягом 3-4 курсів проходив практику в Луганській обласній військово-цивільній адміністрації у відділі з роботи з населенням.



Після завершення навчання українець не зміг знайти роботу в Сєвєродонецьку, тому повернувся до Алчевська, де мешкала його родина. Спочатку працював продавцем у магазині, потім влаштувався діловодом на одному з підприємств, де 16 червня 2020 року, у перший робочий день Дмитра Оробія, його затримали окупанти.



Протягом 40 днів рідні в Алчевську та друзі в Сєвєродонецьку не знали про його місце перебування, оскільки телефон хлопця не відповідав.



Про те, що українця утримують у в'язниці "МДБ ЛНР", повідомили окупанти, які прийшли з обшуком до будинка батьків.



"Верховний суд ЛНР" 5 лютого 2021 року засудив Дмитра Оробія на 12 років позбавлення волі за статтею 335 "КК ЛНР" ("державна зрада").



В ув’язненні в чоловіка суттєво погіршився зір: через високий очний тиск почалося відшарування сітківки, що може призвести до повної сліпоти. Також він має проблеми з артеріальним тиском. Жодної медичної допомоги у виправній колонії йому не надають. Рідні не можуть відвідувати чоловіка. Вони передають лише ліки, але невідомо, чи Дмитро Оробій їх отримує.



"Усі вищеназвані дії стосовно Дмитра Оробія є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Дмитра Оробія, сприяти його негайному звільненню та просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля порушення питання про звільнення чоловіка.