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Головна війна з Росією Денісова: за проукраїнську позицію окупанти ув'язнили 121 людину в Криму і близько 300 людей в ОРДЛО

Денісова: за проукраїнську позицію окупанти ув'язнили 121 людину в Криму і близько 300 людей в ОРДЛО

1 грудня, 2021 середа
18:21
війна з Росією Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на тимчасово окупованих територіях ув'язнені майже півтисячі людей за виявлення проукраїнської позиції

Про це Денісова сказала під час дискусії "Крим і Донбас: як захистити людей і звільнити від ворога окуповані території?", передає Еспресо.TV.

"Треба враховувати ситуацію, що активних громадян України, які відстоюють таку (проукраїнську - ред.) позицію, їх невелика кількість. І найбільш активна частина - вона по тюрмах, в'язницях РФ та в окупованому Криму. Це 121 громадянин України. Із них дві жінки, одна дуже літня. 86 кримських татар, які у в'язницях за те, що просто інакше думають. І всі інші українці теж. Більша частина з них засуджені на великі терміни покарання по 14-16 років, а деякі вже відсиділи. Ми знаємо прізвища кожного", - наголосила Денісова.

На думку уповноваженої, на момент окупації Автономної Республіки Крим серед населення були такі, які вважали себе частиною "русского міра". Кількість кримчан, які стали підтримувати цю ідею, збільшилася після 2014 року. Однак Денісова каже, що все-таки зараз ситуація змінюється. 

"Вони думали "ну все, манна небесна з неба повалиться". Але зараз ситуація змінюється через те, що все ж таки люди, громадяни України, які стали там нібито громадянами РФ, не отримали тих благ, на які розраховували. Вони обмежені у цих благах. Я вважаю, що частина людей, які підтримують Україну, вона збільшується", - сказала вона.

Уповноважена ВР додала, що ще гірша ситуація зараз у тимчасово окупованих частинах Донецької та Луганської областей. У ОРДЛО в ув'язненні за проукраїнську позицію перебуває 300 людей. Однак, отримати до них доступ українській владі набагато важче через дії окупаційної влади. 

"Я змушена спілкуватися з так званими уповноваженими і в Криму, і в ОРДЛО. Для того, щоб дізнатися про людину, щоб мене проінформували про стан здоров'я, щоб передати ліки тим, хто хворі. А хворі майже всі, у них уже діагнози такі, що навіть за російським законодавством вони не можуть перебувати у в’язниці", - зазначила Денісова.

Вона наголосила, що захистити цих людей дуже важко при тому, що Україна знає про всіх ув'язнених. 

"РФ їх вважає громадянами Росії. Вони не можуть отримати допомогу консула, як громадяни України. І побачення їм дають тільки через те, що вони відмовляються від побачення з рідними, щоб консул до них потрапив", - повідомила уповноважена.

Денісова наголосила, що все-таки населення на тимчасово окупованих територіях змінює свої погляди.
 

  • Нагадаємо, 26 листопада співробітники російської поліції затримали координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова в окупованому Сімферополі.
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