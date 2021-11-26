Окупанти затримали координатора "Кримської солідарності" Меметова
Співробітники російської поліції затримали координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова, коли він підійшов до будівлі "Кримського гарнізонного військового суду" в окупованому Сімферополі
Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.
"Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду, де відбувається розгляд апеляції на вирок другої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір", співробітники поліції затримали координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова та громадянського журналіста Абдуллу Сейдаметова", - йдеться у дописі.
Довідка: Громадський рух "Кримська солідарність" створили 9 квітня 2016 року родичі заарештованих, адвокати та активісти як неформальну правозахисну організацію для захисту жертв політичних репресій.
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