Окупанти затримали координатора "Кримської солідарності" Меметова

Про це повідомляє "Кримська солідарність" у Facebook.



"Біля будівлі Кримського гарнізонного військового суду, де відбувається розгляд апеляції на вирок другої Бахчисарайської групи "Хізб ут-Тахрір", співробітники поліції затримали координатора "Кримської солідарності" Ділявера Меметова та громадянського журналіста Абдуллу Сейдаметова", - йдеться у дописі.



Довідка: Громадський рух "Кримська солідарність" створили 9 квітня 2016 року родичі заарештованих, адвокати та активісти як неформальну правозахисну організацію для захисту жертв політичних репресій.



Нагадаємо, 17 лютого шістьох жителів окупованого Криму, яких ФСБ вважає організаторами або учасниками "Хізб ут-Тахрір", відправили під арешт.

16 серпня суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам на терміни від 12 до 18 років в'язниці у справі "Хіб ут-Тахрір".

26 листопада український омбудсман Людмила Денісова заявила, що стан політв'язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада РФ інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", погіршився під час перебування у російському СІЗО. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

