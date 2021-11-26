Сильний біль у нирках: стан українського політв'язня у Росії Ялкабова погіршився, - Денісова
Український омбудсман Людмила Денісова заявила, що стан політв'язня Тимура Ялкабова, який знаходиться у російському СІЗО, погіршився
Про це вона написала у Facebook.
"Від адвоката українського політв’язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада РФ незаконно інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", дізналася про суттєве погіршення стану здоров’я його підзахисного", - зазначила Денісова.
За словами омбудсмана, Ялкабов має інвалідність 3 групи у зв’язку з бронхіальною астмою, а також скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому важко підніматися сходами.
"Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями", - додала Денісова.
Омбудсман зазначила, що адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Ялкабов, "не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує необхідними ліками".
Денісова звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо лікування Ялкабова.
- Нагадаємо, 17 лютого шістьох жителів окупованого Криму, яких ФСБ вважає організаторами або учасниками "Хізб ут-Тахрір", відправили під арешт.
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