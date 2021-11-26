Сильний біль у нирках: стан українського політв'язня у Росії Ялкабова погіршився, - Денісова

Про це вона написала у Facebook.



"Від адвоката українського політв’язня Тимура Ялкабова, якому окупаційна влада РФ незаконно інкримінує участь в організації "Хізб ут-Тахрір", дізналася про суттєве погіршення стану здоров’я його підзахисного", - зазначила Денісова.



За словами омбудсмана, Ялкабов має інвалідність 3 групи у зв’язку з бронхіальною астмою, а також скаржиться на напади задухи через фізичні навантаження, йому важко підніматися сходами.



"Також Ялкабова турбує сильний біль в нирках. Після поміщення кримського татарина в СІЗО, додалася ще й алергія, внаслідок якої все тіло вкрилося пухирями", - додала Денісова.



Омбудсман зазначила, що адміністрація слідчого ізолятора СІЗО-1 Ростова-на-Дону, де утримується Ялкабов, "не надає йому жодної медичної допомоги та не забезпечує необхідними ліками".



Денісова звернулась до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою терміново вжити заходів щодо лікування Ялкабова.

Нагадаємо, 17 лютого шістьох жителів окупованого Криму, яких ФСБ вважає організаторами або учасниками "Хізб ут-Тахрір", відправили під арешт.