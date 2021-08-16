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Головна війна з Росією "Справа Хізб ут-Тахрір": суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці

"Справа Хізб ут-Тахрір": суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці

16 серпня, 2021 понедiлок
12:00
війна з Росією

Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону засудив чотирьох фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір"

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

"Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова відмовив стороні захисту по всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

  • Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму
  • Руслану Халілову - 18 років
  • Ельдару Кантемірову - 12 років
  • Руслану Нагаєву - 13 років.

Їх також чекає рік обмеження волі після звільнення.

10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків. Всіх їх звинувачують у приналежності до ісламської політичної партії, яка в Росії заборонена з 2003 року. 
 

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кримські татари
Хізб ут-Тахрір
анексія Криму
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