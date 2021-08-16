"Справа Хізб ут-Тахрір": суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці

Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.

"Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова відмовив стороні захисту по всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.

Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму

Руслану Халілову - 18 років

Ельдару Кантемірову - 12 років

Руслану Нагаєву - 13 років.

Їх також чекає рік обмеження волі після звільнення.



10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків. Всіх їх звинувачують у приналежності до ісламської політичної партії, яка в Росії заборонена з 2003 року.



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