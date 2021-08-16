"Справа Хізб ут-Тахрір": суд РФ виніс вироки 4 кримським татарам, терміни від 12 до 18 років в'язниці
Південний окружний військовий суд м. Ростова-на-Дону засудив чотирьох фігурантів алуштинської "справи Хізб ут-Тахрір"
Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook.
"Суд в особі головуючого судді Романа Сапрунова відмовив стороні захисту по всіх заявлених клопотаннях і став на бік обвинувачення, засудивши кримських татар до термінів від 12 до 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму", - йдеться в повідомленні.
- Руслану Месутову присудили 18 років позбавлення волі в колонії суворого режиму
- Руслану Халілову - 18 років
- Ельдару Кантемірову - 12 років
- Руслану Нагаєву - 13 років.
Їх також чекає рік обмеження волі після звільнення.
10 червня 2019 року чоловіків затримали після обшуків. Всіх їх звинувачують у приналежності до ісламської політичної партії, яка в Росії заборонена з 2003 року.
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