Денісова заявила про постійні погрози через роботу на посаді омбудсмена
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що через діяльність на посаді їй погрожують розправою
Про це вона сказала у ефірі каналу "Дом".
"У мене є підозри, що замовником цього нападу і спроби підпалу Офісу є одна організація, яка не згодна з моїми діями, які я роблю на посаді омбудсмена і моїми висловлюваннями про те, що всі громадяни у нас рівні. Всі свої підозри я висловила правоохоронним органам", - сказала Денісова.
Вона додала, що органи скажуть, чи має вона рацію у підозрах.
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"Мені загрози надходять завжди. Зокрема, і від тієї організації, яку я підозрюю. Коли ми публікуємо інформацію в Facebook або я на особистій сторінці - в коментарях завжди надходять всякі "добрі" пропозиції, як зі мною розправитися", - зазначила омбудсмен.
Денісова також розповіла, як все сталось.
"Людина відкрила двері й кинула (вибуховий предмет - ред.) в хол перед приймальнею, де збираються весь час люди. Це ж могли постраждати й хлопці з Нацгвардії, й ті відвідувачі, які приходять за допомогою до уповноваженого, і наші співробітники", - сказала вона.
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