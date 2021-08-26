У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого з прав людини: його затримали

Про це повідомляють Ґрати.



Як зазначається, невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській в Києві.



Поліцейські затримали нападника.













У свою чергу, Денісова підтвердила інцидент.

"Сьогодні о 15:10 у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав", - написала вона.

Денісова наголосила, що у зловмисника виявили інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.



Як повідомили в поліції Києва, загорання дверей ліквідовано, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.



Затриманим виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.



За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.



Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ним проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру.







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