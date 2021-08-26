У Києві невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого з прав людини: його затримали
У столиці в офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової кинули "коктейль Молотова"
Про це повідомляють Ґрати.
Як зазначається, невідомий кинув "коктейль Молотова" в офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини на вулиці Інститутській в Києві.
Поліцейські затримали нападника.
У свою чергу, Денісова підтвердила інцидент.
"Сьогодні о 15:10 у будівлю Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення. На щастя, ніхто з працівників та відвідувачів не постраждав", - написала вона.
Денісова наголосила, що у зловмисника виявили інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.
Як повідомили в поліції Києва, загорання дверей ліквідовано, а внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Затриманим виявився уродженцем Київщини, 1970 року народження.
За фактом інциденту правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.
Порушника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі з ним проводяться усі необхідні першочергові слідчі дії. За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури слідчі готують затриманому повідомлення про підозру.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.71
Купівля 26.71Продаж 26.94
-
EUR
Купівля 31.26Продаж 31.66
- Актуальне
- Важливе