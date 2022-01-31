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Деолігархізація, судова реформа, права людини, екологія: посли G7 назвали пріоритетні напрямки реформ в Україні

31 січня, 2022 понедiлок
14:27
Новини G7

Посли країн G7 оприлюднили детальні пріоритети роботи своєї групи в Україні на 2022 рік

Про це йдеться на сторінці у Twitter.

У повідомленні йдеться, що група підтримки послів G7 продовжить заохочувати Україну до інтеграції прав людини та гендерної рівності в усі реформи, включаючи сфери безпеки та оборони, і буде відстоювати інклюзивний підхід до реформ з урахуванням поглядів уряду, парламенту, громадянського суспільства та бізнесу. 

Посли G7 виокремили три великі групи пріоритетів, у яких будуть працювати: справедливі та стійкі інституції, процвітаюча економіка та безпечна країна.

Перша група передбачає просування судової реформи (належне впровадження реформи Вищої ради юстиції та ефективної роботи Етичної ради, забезпечення ефективної роботи комісії з відбору до Вищої кваліфікаційної комісії суддів, підготовка ґрунту для відновлення роботи ВККС, продовження реформування Офісу Генеральної прокуратури та Державного бюро розслідувань), боротьбу з корупцією (прийняття та реалізація амбітної Національної антикорупційної стратегії, підтримка Національного агентства з питань запобігання корупції, підвищення ефективності, незалежності та доброчесності антикорупційних інституцій, зокрема НАБУ, САП та АРМА, підвищення незалежності та ефективності діяльності Вищого антикорупційного суду), ефективне управління та інституції (триваюча відданість децентралізації та міцному і впровадження та подальша розробка вдосконаленого виборчого кодексу, реформи, спрямовані на зменшення надмірного економічного впливу на політику, реформи, які посилюють свободу ЗМІ).

Друга група пріоритетів включає підтримку економічного зростання (підтримка сильного незалежного НБУ, підтримка подальшої плідної взаємодії України з міжнародними фінансовими установами, подальше впровадження та моніторинг ефективної, справедливої ​​земельної реформи, прозора приватизація державних підприємств і банків, покращення корпоративної сфери) і зеленого переходу та енергетичних реформ (здійснення реформ у енергетичному секторі, які сприяють інвестиціям, демонополізації та прозорості,  дослідження нових енергетичних секторів, таких як (зелені) водневі технології та відновлювані джерела енергії, реформи та дії, які підтримують внесок України у глобальні дії щодо зміни клімату).

Третя група пріоритетів стосується безпеки та оборони (продовження виконання Закону про національну безпеку та необхідних підзаконних актів, продовження переходу до демократично підзвітного Міністерства оборони на чолі з цивільним керівником та Збройних Сил України, подальше посилення корпоративного управління в оборонному секторі, реалізація реформи Служби безпеки України, перетворення її на сучасний контррозвідувальний орган із чітко визначеними функціями на основі найкращого євроатлантичного досвіду, підтримка ініціативи України щодо створення ефективного механізму перевірки інвестицій для захисту стратегічних галузей і технологій України) і роботи правоохоронних органів (продовження реформування українських правоохоронних органів відповідно до міжнародних стандартів, підтримка введення в дію новоствореного Бюро економічної безпеки відповідно до міжнародних стандартів).

  • Нагадаємо, що групу послів G7 в Україні у 2022 році очолить Німеччина.
 
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