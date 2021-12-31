Групу послів G7 в Україні у 2022 році очолить Німеччина
Велика Британія передає Німеччині головувавння у групі послів Великої сімки в Україні
Про це повідомляє у Twitter пресслужба послів G7.
"Сьогодні останній день головування Великої Британії в Групі послів G7 в Україні. Для нас було честю й привілеєм очолити цю групу на підтримку амбітного плану реформ в Україні. Завтра ми передаємо естафету послу Анці Фельдгузен і команді Німеччини. Удачі!" - йдеться у повідомленні.
Велика Британія очолювала групу послів країн G7 в Україні з січня 2021 року.
- Нагадаємо, раніше посли G7 назвали розкритикували відмову конкурсної комісії призначити керівника САП.
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