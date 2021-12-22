Посли G7 назвали "невиправданою" відмову конкурсної комісії призначити керівника САП

Про це йдеться у Twitter G7.

"Посли G7 розчаровані відмовою призначених ВР членів відбіркової комісії Спеціалізованого антикорупційного прокурора визначити переможцем кандидата, що набрав найбільше балів. Ця подальша затримка є невиправданою та суперечить зобов'язанням України щодо призначення постійного керівника", - йдеться у повідомленні.

Посли наголосили, що САП є незалежною антикорупційною структурою, яка потребує зміцнення. Так вона зможе забезпечувати верховенство права та ефективно боротися з корупцією. Тому процес із обранням керівника повинен завершитися якнайшвидше.

"Посли закликають відбіркову комісію якнайшвидше зібратися, щоб завершити процес", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.

21 грудня комісія отримала рішення ОАСК, проте продовжила співбесіди з кандидатами. Згодом комісія оголосила результати конкурсу.

Комісія відмовилася затверджувати результати конкурсу на керівника САП.



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