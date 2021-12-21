Блокування призначення керівника САП: конкурсна комісія отримала рішення ОАСК і продовжує співбесіди

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.



"За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - зазначили у суді.



У вівторок комісія зібралася у повному складі та затвердила порядок денний: проведення співбесід з кандидатами на адміністративні посади САП та з кандидатами на посаду керівника САП, оцінювання результатів, визначення переможців конкурсу.



Після проведення співбесід з кандидатами на посаду начальника 5-го відділу Катериною Клименком та Сергієм Савицьким голова комісії оголосила, що до комісії надійшла заява від прокурора Офісу генпрокурора Андрія Синюка, який претендує на посаду керівника САП, заступника керівника та начальника п'ятого відділу САП водночас.



Таким чином комісія протокольно врахувала заяву Синюка, а також поінформувала, що на пошту комісії надійшов повний текст рішення ОАСК.



Комісія також провела співбесіду з детективом НАБУ Олександром Клименком, який претендує на посаду керівника САП.

Нагадаємо, 20 грудня ОАСК частково задовольнив позов про скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва САП.

У Офісі Президента України заявили, що рішення Окружного адміністративного суду Києва щодо скасування Порядку роботи комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не є остаточним, і його треба проаналізувати.