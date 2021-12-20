Конкурс на керівника САП заблоковано: ОАСК скасував порядок роботи конкурсної комісії

Про це повідомляє пресслужба суду.

"За наслідком розгляду справи судом було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог шляхом скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у пресслужбі, це рішення суду вмотивоване тим, що Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі є відповідачем у справі, але з 16.07.2015 її позбавили повноважень на прийняття оскаржуваного порядку роботи. Водночас орган, якому б передали ці повноваження, не визначили законодавчо.

"Відповідно, судом було констатовано наявність прогалини в законодавстві щодо особи, уповноваженої визначати Порядок проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі", - йдеться у повідомленні.

Суд дійшов висновку, що у Конкурсної комісії немає повноважень на проведення конкурсу з обрання керівника САП.

"Необхідно звернути увагу, що вказана справа розглядалась судом за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України починаючи з червня 2021 року. До участі у справі було залучено 136 третіх осіб, у тому числі 132 учасники конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, з метою надання ним можливості надати свої пояснення щодо заявлених позовних вимог", - зазначають у пресслужбі.

У суді наголосили, що це рішення прийняли відповідно до Конституції та законів України, "а не чиїхось забаганок, намірів, меморандумів тощо".

Також головуючий суддя звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу генерального прокурора з приводу тиску на суд у публікаціях ЗМІ.



Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.

Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.

2 грудня посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

9 грудня керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника САП відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення.

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