Очільник НАБУ Ситник: за посаду керівника САП триває велика боротьба

Про це Ситник повідомив 9 грудня під час конфернеції "Сім років антикорупційної реформи".



"За ці сім років САП показала себе в багатьох справах. Це і представники парламенту, уряду, судді, керівники великих державних підприємств. Тобто люди, які обіймають високі посади, мають серйозний вплив. Тому ця посада є ключовою, за неї йде велика боротьба", - сказав Ситник.



У відповідь на уточнювальне запитання про те, чи є тиск безпосередньо з Офісу президента, очільник НАБУ сказав, що "дивний вигляд мають дії деяких представників комісії".



"Уже ніби вичерпані всі законні методи відтягування цього конкурсу, але відбуваються такі непрозорі, нелогічні дії", - сказав Ситник.

Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.

Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.

2 грудня посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.