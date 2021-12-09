Очільник НАБУ Ситник: за посаду керівника САП триває велика боротьба
Керівник Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив, що за посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбувається "велика боротьба" та не виключив намагань деяких представників конкурсної комісії затягнути процес призначення
Про це Ситник повідомив 9 грудня під час конфернеції "Сім років антикорупційної реформи".
"За ці сім років САП показала себе в багатьох справах. Це і представники парламенту, уряду, судді, керівники великих державних підприємств. Тобто люди, які обіймають високі посади, мають серйозний вплив. Тому ця посада є ключовою, за неї йде велика боротьба", - сказав Ситник.
У відповідь на уточнювальне запитання про те, чи є тиск безпосередньо з Офісу президента, очільник НАБУ сказав, що "дивний вигляд мають дії деяких представників комісії".
"Уже ніби вичерпані всі законні методи відтягування цього конкурсу, але відбуваються такі непрозорі, нелогічні дії", - сказав Ситник.
- Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.
- Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.
- У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.
- 2 грудня посли країн Великої сімки закликали Україну призначити очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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