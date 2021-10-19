Зеленський очікує на швидке ухвалення закону про НАБУ та обрання нового прокурора САП
Президент Володимир Зеленський переконаний, що найближчим часом пришвидшиться реалізація судової реформи та відбудеться перезавантаження Конституційного Суду
Про це Зеленський сказав у інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє пресцентр Офісу президента.
Зокрема, за словами президента, найближчим часом будуть здійснені кроки у напрямку повної реалізації антикорупційної реформи.
“При деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро”, – сказав він, висловивши упевненість, що за умови злагодженої роботи депутатів закон буде ухвалено на найближчому пленарному тижні.
Крім того, Зеленський переконаний, що незабаром буде завершено конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
«Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП”, – зазначив президент.
За словами президента, існує певний опір реформі всередині суддівського корпусу. Так, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України щодо конституційності норм закону про порядок обрання і призначення членів ВРП.
Незабаром відбудеться перезавантаження й самого Конституційного Суду, певен Зеленський.
“Буде перезавантаження Конституційного Суду, щойно повністю буде оновлений його склад. Ми чекали від Верховної Ради представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково, і потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес іде”, – зазначив він.
Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих “впливових людей”.
«Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – резюмував Зеленський.
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