Зеленський очікує на швидке ухвалення закону про НАБУ та обрання нового прокурора САП

Про це Зеленський сказав у інтерв’ю телеканалу ICTV, повідомляє пресцентр Офісу президента.



Зокрема, за словами президента, найближчим часом будуть здійснені кроки у напрямку повної реалізації антикорупційної реформи.



“При деяких змінах у керівництві Верховної Ради ми пришвидшимо голосування у другому читанні закону про Національне антикорупційне бюро”, – сказав він, висловивши упевненість, що за умови злагодженої роботи депутатів закон буде ухвалено на найближчому пленарному тижні.



Крім того, Зеленський переконаний, що незабаром буде завершено конкурс з обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.



«Ми трішки попрацювали, і я думаю, що найближчими днями ця Комісія (Комісія з обрання керівника САП. – ред.) збереться. Також у нас буде завершено конкурс, і ми нарешті отримаємо прокурора САП”, – зазначив президент.



За словами президента, існує певний опір реформі всередині суддівського корпусу. Так, Верховний Суд звернувся до Конституційного Суду України щодо конституційності норм закону про порядок обрання і призначення членів ВРП.



Незабаром відбудеться перезавантаження й самого Конституційного Суду, певен Зеленський.



“Буде перезавантаження Конституційного Суду, щойно повністю буде оновлений його склад. Ми чекали від Верховної Ради представників. Цього не сталося. Найближчими тижнями це станеться обов’язково, і потім буде проголосований закон про КСУ. Зараз процес іде”, – зазначив він.



Президент наголосив, що, крім закону про НАБУ та закону про реформу Служби безпеки України, були затримки в ухваленні інших важливих законопроектів через окремих “впливових людей”.



«Впевнений, що зараз ми пришвидшимо цей процес», – резюмував Зеленський.

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