"Без зволікань": посли G7 закликали Україну призначити очільника САП

Про це повідомляє у Twitter пресслужба послів G7 в Україні.



"Посли G7 закликають комісію, що обирає нового Спеціалізованого антикорупційного прокурора, завершити свою важливу функцію і без подальших зволікань завершити процес обрання нового керівника САП у повній прозорості", - ідеться у повідомленні.



Дипломати наголосили, що незалежні антикорупційні інституції, включно з незалежною САП, "залишаються вирішальними для стійкості й процвітання України, а також для зменшення шкідливого впливу олігархів на українську економіку та політику".

Нагадаємо, у серпні 2020 року очільник САП Назар Холодницький пішов у відставку.

Після звільнення Холодницького САП тимчасово очолює Максим Грищук.

У жовтні 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що очікує на швидке обрання нового прокурора САП.

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